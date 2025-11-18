Air Europa signe un accord pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900
' Cette commande témoigne de la position de l'A350 comme plateforme gros-porteur de référence en matière d'efficacité et de confort des passagers sur le marché long-courrier ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, directeur général adjoint des ventes d'Airbus pour la division Avions commerciaux.
L'A350 est conçu pour parcourir jusqu'à 9 700 milles nautiques (18 000 kilomètres) sans escale.
Ses moteurs Rolls-Royce de dernière génération et l'utilisation de matériaux légers permettent une réduction de 25 % de la consommation de carburant, des coûts d'exploitation et des émissions de dioxyde de carbone (CO?), par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.
Comme tous les appareils Airbus, l'A350 peut fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus vise une compatibilité 100 % SAF pour l'ensemble de ses avions d'ici 2030.
Fin octobre 2025, la famille A350 avait enregistré plus de 1 400 commandes auprès de 64 clients dans le monde entier.
