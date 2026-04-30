Air Canada abandonne ses prévisions pour 2026 en raison des incertitudes liées à la guerre en Iran, malgré une hausse de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte, des données comparatives et reformule le chapeau)

Air Canada < AC.TO> a annoncé jeudi des revenus trimestriels supérieurs aux prévisions, mais a suspendu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix du kérosène.

Le prix du carburant, qui représente généralement environ un quart des coûts d'exploitation, a presque doublé depuis le début du conflit fin février, ce qui a conduit les transporteurs à réduire leurs capacités, à augmenter leurs tarifs et à facturer des frais plus élevés pour des services tels que les bagages enregistrés.

Air Canada, qui a emboîté le pas à Alaska Airlines

ALK.N en suspendant ses prévisions pour l'ensemble de l'année, a supprimé certains vols à destination de New York afin de réduire ses coûts de carburant.

La compagnie aérienne a publié des prévisions de bénéfice de base pour le deuxième trimestre 2026, indiquant qu'elle s'attend à afficher un Ebitda ajusté compris entre 575 et 725 millions de dollars canadiens.

Basée à Montréal, Air Canada a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation de 5,785 milliards de dollars canadiens. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,393 milliards de dollars canadiens.

"Soutenues par une demande solide, nos prévisions pour le deuxième trimestre 2026 reflètent notre intention de compenser entre 50% et 60% de la hausse estimée des dépenses de carburant grâce à diverses mesures commerciales et de réduction des coûts," a déclaré Michael Rousseau, directeur général d'Air Canada.

Pour le premier trimestre, la compagnie a déclaré un bénéfice net de 48 millions de dollars canadiens, soit 0,16 dollar canadien par action, contre une perte nette de 102 millions de dollars canadiens, soit 0,40 dollar canadien par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, la compagnie aérienne a déclaré une perte de 0,05 dollar canadien par action.

La compagnie aérienne nationale canadienne avait précédemment estimé son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et perte de valeur pour 2026 entre 3,35 milliards de dollars canadiens (2,47 milliards de dollars) et 3,75 milliards de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3584 dollar canadien)