AIG limite ses investissements dans le crédit privé pour protéger son portefeuille des turbulences du secteur ; ses actions progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un graphique) par Pritam Biswas

AIG AIG.N a réduit ses activités de crédit privé compte tenu des conditions actuelles du marché, a déclaré vendredi le directeur financier de l'assureur, ce qui a contribué à rassurer les investisseurs et fait grimper son action d'environ 5 % en début de séance.

La hausse des taux de défaut a soumis les grands gestionnaires d'actifs à une surveillance accrue de leur liquidité, alors que les rachats s'accélèrent dans l'ensemble du secteur. Les investisseurs se sont également montrés méfiants face à l'expansion rapide du marché du crédit privé et à son manque de transparence.

Plusieurs gestionnaires d'actifs alternatifs bien implantés sur ces marchés du crédit ont vu leurs actions en pâtir au cours des premiers mois de 2026.

« Nous avons ralenti notre déploiement dans cette classe d'actifs, compte tenu des conditions du marché », a déclaré le directeur financier Keith Walsh lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

L'assureur a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice trimestriel ajusté, grâce à une souscription solide et à une forte baisse des pertes liées aux catastrophes par rapport à l'année précédente, lorsque le secteur avait été frappé par les sinistres liés aux incendies de forêt de Los Angeles.

M. Walsh a également ajouté qu'AIG détient tous ses prêts directs dans son bilan et par l'intermédiaire de sociétés de développement commercial (BDC). Les BDC sont des prêteurs cotés en bourse qui s'adressent aux entreprises privées et constituent un élément clé du marché du crédit privé. Elles offrent aux investisseurs des rendements plus élevés, mais s'accompagnent d'un risque de crédit et de liquidité accru.

Les investisseurs s’inquiètent de savoir si les valeurs liquidatives déclarées reflètent pleinement les tensions qui pèsent sur certaines parties du marché du crédit privé. Contrairement aux actifs cotés en bourse, les portefeuilles des BDC sont évalués à l’aide d’estimations de juste valeur et de modèles internes qui peuvent être en décalage par rapport à l’évolution des conditions de crédit, ce qui alimente le scepticisme quant au fait que les valeurs liquidatives pourraient surestimer la valeur réelle des actifs sous-jacents.

« Notre exposition aux prêts directs s'élève à environ 1,2 milliard de dollars, soit moins de 1,5 % du portefeuille d'investissement en assurance générale. Il s'agit d'un portefeuille diversifié de prêts destinés aux entreprises de taille moyenne, avec un montant moyen de prêt d'environ 6 millions de dollars », a déclaré M. Walsh.

La confirmation de la solidité du portefeuille et la décision de limiter les déploiements apportent un soutien à l'action de l'assureur, sous pression, qui a enregistré une baisse de près de 13 % depuis le début de l'année.

EXPOSITION AUX LOGICIELS AU MINIMUM

« L'exposition au secteur des logiciels s'élève à environ 130 millions de dollars, soit seulement 16 points de base du portefeuille d'assurance générale », a déclaré M. Walsh lors de la conférence téléphonique.

Les inquiétudes se sont également accrues concernant l'exposition aux secteurs fortement tributaires des logiciels et le risque de disruption lié à l'intelligence artificielle, ce qui a conduit à un examen plus minutieux des pratiques d'évaluation.

Cela a accru le risque que les prêts aux petites et moyennes entreprises soient mis sous pression.

Le directeur général de l'assureur Metlife MET.N , Michel Khalaf, a déclaré lors du Semafor World Economy Summit à Washington le mois dernier qu'il pourrait y avoir quelques fissures dans le secteur du crédit privé, mais qu'il n'y avait aucun signe indiquant qu'il s'agissait d'une bulle sur le point d'éclater.