 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AIG, General Motors, Live Nation, Microsoft...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 06/01/2026 à 15:00

(AOF) - Accenture

Accenture a conclu un accord pour acquérir Faculty, une société britannique pionnière dans les services d'intelligence artificielle et les produits d'aide à la décision. Cette opération intègre plus de 400 experts, dont des scientifiques de données, et permet à Accenture d'adopter le logiciel Frontier, un outil d'optimisation et de simulation avancée déjà utilisé par des acteurs comme Novartis pour la planification d'essais cliniques.

AIG

Peter Zaffino, président-directeur général d'AIG (American International Group), a informé le conseil d'administration de son intention d'endosser le rôle de président exécutif et de quitter ses fonctions de directeur général d'ici le milieu de l'année. Peter Zaffino a mené, avec succès, la transformation et le repositionnement stratégique de la société en tant qu'assureur dommages de premier plan mondial. AIG a déjà trouvé son successeur en la personne d'Eric Andersen, un vétéran de l'industrie de l'assurance.

General Motors

General Motors a achevé l'année 2025 en tête des ventes automobiles aux États-Unis, enregistrant une progression de 6% sur l'ensemble de l'année, pour un total de 2,86 millions de véhicules vendus. Le groupe conserve sa suprématie sur le segment des camionnettes grand format pour la sixième année consécutive, les modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra atteignant leur meilleur niveau de ventes combinées en vingt ans.

Live Nation

Live Nation a signé un accord auprès d'Ovalto portant sur l'acquisition de Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe. Une fois la transaction finalisée, l'acteur central du marché mondial du spectacle vivant lancera un vaste programme de modernisation qui permettra à cette enceinte d'accueillir plus de productions tout au long de l'année, en renforçant la position de Paris comme destination mondiale du divertissement. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Lockheed Martin

Le géant de la défense a conclu un contrat-cadre majeur avec le département de la Guerre des États-Unis pour augmenter radicalement la cadence de production de ses intercepteurs de missiles. Cet accord de sept ans vise à porter la capacité annuelle de 600 à 2000 unités afin de répondre à l'explosion de la demande mondiale.

Microchip Technology

Le fournisseur de semi-conducteurs a annoncé tabler sur des revenus nets de 1,185 milliard de dollars pour le troisième trimestre de son exercice 2026 clos le 31 décembre 2025. Auparavant, Microchip Technology tablait sur un chiffre d'affaires compris entre 1,109 et 1,149 milliard de dollars pour cette période.

Microsoft

Microsoft a officialisé le rachat d'Osmos (une plateforme d'ingénierie de données pilotée par l'intelligence artificielle agente) dans l'objectif d'accélérer l'ingénierie de données autonome au sein de Microsoft Fabric. Face à la multiplication des flux d'informations souvent manuels et coûteux, les solutions d'Osmos permettent de transformer des données brutes en actifs exploitables pour l'analyse et l'intelligence artificielle directement dans OneLake, le lac de données unifié de la plateforme. Les équipes d'Osmos rejoindront la division ingénierie de Microsoft Fabric pour simplifier l'interconnexion et le partage des données à l'échelle de l'entreprise.

Uber/Lucid

Lors du CES de Las Vegas, Uber Technologies et Lucid Group ont présenté les véhicules de pré-séries destinés à leur service mondial de robotaxis. Les deux entreprises ont également indiqué que les tests autonomes sur route ont débuté le mois dernier, une étape cruciale dans le développement et la validation du service avant son lancement prévu dans la baie de San Francisco plus tard cette année.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ACCENTURE-A
227,200 EUR Tradegate +0,98%
ACCENTURE-A
263,960 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
83,140 USD NYSE 0,00%
LIVE NATION ENT
145,260 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
511,540 USD NYSE 0,00%
MICROCHIP TECH
71,4000 USD NASDAQ +6,47%
MICROSOFT
473,3400 USD NASDAQ +0,10%
UBER TECH
80,750 USD NYSE 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/01/2026 à 15:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jérôme Salomon était devenu un visage familier du public par ses points-presse réguliers dans les premières semaines de la crise du Covid-19 (illustration) ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Figure de l'ère Covid en France, Jérome Salomon rejoint le privé chez Zoï après un passage à l'OMS
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.01.2026 15:47 

    L'ex-patron de la Direction générale de la Santé avait été projeté en pleine lumière lors de l'éclatement de la crise du coronavirus, en 2020. Ancien directeur général de la Santé et visage connu du grand public lors des années Covid-19 en France, Jérôme Salomon ... Lire la suite

  • Neige: Strasbourg sous un fin manteau blanc
    Neige: Strasbourg sous un fin manteau blanc
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 15:42 

    La ville de Strasbourg est recouverte d'une fine couche de neige ce matin, alors que Météo-France a levé la vigilance orange neige et verglas dans les 26 départements concernés.

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron, le 6 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Européens et Américains serrent les rangs derrière l'Ukraine face à la Russie
    information fournie par AFP 06.01.2026 15:37 

    Les Européens vont se dire "prêts" mardi à fournir des garanties de sécurité "juridiquement contraignantes" à l'Ukraine, dont une force internationale "soutenue" par des moyens militaires américains, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, selon un projet ... Lire la suite

  • valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / )
    Valneva entouré avec des propos de broker
    information fournie par Zonebourse 06.01.2026 15:30 

    Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank