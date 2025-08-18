Ahold Delhaize cède 87 magasins en Roumanie à Annabella information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 16:54









(Zonebourse.com) - Ahold Delhaize annonce la cession de 87 magasins en Roumanie au distributeur local Annabella, actif depuis plus de 30 ans. Cette opération répond aux engagements pris auprès du Conseil de la concurrence roumain (RCC) après l'acquisition de Profi en janvier 2025.



Parmi les magasins concernés, 82 sont actuellement exploités par Profi et 5 par Mega Image, l'autre enseigne du groupe en Roumanie.



La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, dont l'autorisation du RCC, et devrait être finalisée d'ici fin 2025.





