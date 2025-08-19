 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AgroGeneration: un projet d'OPA déposé auprès de l'AMF
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 09:10

(Zonebourse.com) - Oddo BHF, agissant pour le compte de Novaagro Ukraine LLC, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions AgroGeneration, l'initiateur ayant franchi, le 30 octobre 2024, le seuil de 50% des droits de vote.

Détenant à ce jour 56,9% du capital et des droits de vote, Novaagro Ukraine s'est placé en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions de ce producteur de matières premières agricoles.

Il s'engage ainsi irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,033 euro la totalité des 95.502.281 actions AgroGeneration qu'il ne détient pas, soit 43,1% du capital, mais n'envisage pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.

OPA

Valeurs associées

AGROGENERATION
0,0596 EUR Euronext Paris +13,74%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

