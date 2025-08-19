AgroGeneration: un projet d'OPA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 09:10









(Zonebourse.com) - Oddo BHF, agissant pour le compte de Novaagro Ukraine LLC, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions AgroGeneration, l'initiateur ayant franchi, le 30 octobre 2024, le seuil de 50% des droits de vote.



Détenant à ce jour 56,9% du capital et des droits de vote, Novaagro Ukraine s'est placé en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions de ce producteur de matières premières agricoles.



Il s'engage ainsi irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,033 euro la totalité des 95.502.281 actions AgroGeneration qu'il ne détient pas, soit 43,1% du capital, mais n'envisage pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.





Valeurs associées AGROGENERATION 0,0596 EUR Euronext Paris +13,74%