AGRIPOWER : Signature de 2 nouveaux contrats de travaux pour un montant cumulé de 6,8 M EUR sur des projets de méthanisation en injection biométhane - Prise de participation à venir dans les 2 projets

Agripower France (« Agripower ») annonce la signature de deux nouveaux contrats pour le développement de 2 unités de méthanisation en injection biométhane, pour un montant global de 6,8 M€. Ces projets, situés respectivement dans le Nord-Est et dans L'Ouest de la France, s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement du Groupe focalisée sur le développement de sites d'injection en biométhane qui présentent les meilleurs retours sur investissement.

Projet « Brownfield » dans la Meuse

Le premier projet concerne le développement et la modernisation d'une unité existante de méthanisation en cogénération (500 KW électriques) en exploitation depuis 2021 dans la Meuse qui sera convertie en injection de biométhane.

Une fois transformée, l'unité affichera une capacité d'injection de 200 Nm³/h, pour un volume de traitement de plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an d'effluents agricoles, principalement fumier et CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique). Le marché de travaux confié à Agripower s'élève à 3,5 M€ dans le cadre d'un investissement global de 4,8 M€.

Les travaux débuteront au cours de l'été 2026, avec une mise en service prévue fin 2026. Le site sera connecté directement au réseau gazier GRDF, permettant l'injection de biométhane dans le cadre d'un contrat CPB (certificat de production de biogaz).

Dans le cadre de ce projet, Agripower, via sa filiale Agripower Partner, devrait, sous réserve de la conclusion de la documentation juridique définitive, prendre prochainement une participation de 40 % au capital de la société porteuse du projet, et bénéficier d'actions de préférence qui devraient porter le contrôle à 49,9 % pendant 15 ans à compter de la mise en service de l'unité. Agripower Partner prévoit de mobiliser 1,0 M€ en compte courant d'associé dans la société porteuse du projet et des financement bancaires et/ou obligataires compléteront les apports.

Projet « Greenfield » dans la Sarthe

Le second projet porte sur le développement et la construction d'une nouvelle unité de méthanisation en injection biométhane située dans le département de la Sarthe. Cette unité sera alimentée par des CIVE végétales, et sera dimensionnée avec une puissance initiale de 136 Nm³/h, extensible à 200 Nm³/h dans les 2 à 3 années suivant la mise en service.

Le marché de travaux confié à Agripower s'élève à 3,3 M€ sur un investissement total de 5,4 M€.

Le projet est déjà autorisé (IPCE, permis de construire obtenu) et le démarrage des travaux est prévu pour la fin d'automne 2025, avec une mise en service attendue fin du deuxième semestre 2026. L'injection de biométhane s'effectuera dans le réseau GRT Gaz dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat.

Dans le cadre de ce projet, Agripower, via sa filiale Agripower Partner, devrait, sous réserve de la conclusion de la documentation juridique définitive, prendre une participation de 49 % du capital et des droits de vote dans la société porteuse du projet et mettra à disposition un compte courant d'associé de 2,5 M€ dans le cadre du financement de projet.

Ces succès commerciaux permettent de consolider l'objectif de chiffre d'affaires 2025-2026 dans une fourchette comprise entre 12 M€ et 15 M€ et de renforcer le carnet de commandes.

Guillaume Labarrière Directeur Général d'Agripower déclare : « Nous sommes très fiers de concrétiser ces 2 nouveaux projets d'envergure de méthanisation en injection biométhane. Ces succès témoignent de la confiance des donneurs d'ordre dans notre savoir-faire et dans notre capacité à accompagner des projets, aussi bien en « Brownfield » qu'en « Greenfield ». Nous aurons la charge du développement et de l'installation de l'unité de méthanisation en injection biométhane et nous devrions également devenir rapidement partenaire capitalistique. Ces nouveaux contrats renforcent notre visibilité et participent à l'accélération de la trajectoire de création de valeur que nous mettons en œuvre depuis un an. Nous avons une réelle carte à jouer pour devenir un acteur de référence dans le développement de la méthanisation en France. »

Prochain communiqué financier :

Résultats semestriels 2025 -2026 – 26 mars 2026

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

