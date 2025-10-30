 Aller au contenu principal
AGRIPOWER : Finalisation de la prise de participation dans le projet " Greenfield " dans la Sarthe
information fournie par Actusnews 30/10/2025 à 18:00

Agripower France (« Agripower ») annonce avoir finalisé la prise de participation à hauteur de 49% du capital social et des droits de vote dans un projet « Greenfield » dans la Sarthe annoncé le 15 septembre dernier.

Le projet nommé vise à construire une nouvelle unité de méthanisation en injection biométhane. Cette unité sera alimentée par des CIVE végétales, et sera dimensionnée avec une puissance de 136 Nm³/h, extensible à près de 200 Nm³/h dans les 2 à 3 années suivant la mise en service.

Agripower a signé pour rappel dans le cadre de ce projet un marché de travaux de 3,3 M€ sur un investissement initial de 5,4 M€ (première phase).

Le projet est déjà autorisé (IPCE, permis de construire obtenu) et le démarrage des travaux est prévu pour novembre 2025, avec une mise en service attendue à la fin de l'année 2026. L'injection de biométhane s'effectuera dans le réseau GRT Gaz dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat.

Agripower, via sa filiale Agripower Partner, prend ainsi une participation de 49 % du capital et des droits de vote dans la société porteuse du projet et mettra à disposition un compte courant d'associé pouvant aller jusqu'à 2,5 M€ dans le cadre du financement global.

Prochain communiqué financier :

Résultats semestriels 2025 -2026 – 26 mars 2026

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
agripower@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 70 		ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye
fndiaye@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 34

