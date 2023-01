AGRIPOWER : Calendrier de communication financière 2023

La société Agripower France (Euronext Growth Paris – FR0013452281 – ALAGP), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce son calendrier de communication financière pour l'année 2023.

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022/2023 Jeudi 30 mars 2023 Résultats du 1 er semestre 2022/2023 Jeudi 13 avril 2023 Réunion de présentation digitale le vendredi 14 avril 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022/2023 Jeudi 21 septembre 2023 Résultats annuels 2022/2023 Jeudi 19 octobre 2023 Réunion de présentation physique le vendredi 20 octobre 2023 Assemblée Générale à fixer ultérieurement

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch

agripower@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 70 ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'Diaye / Nawel Naamane

nnaamane@actus.fr / nnaamane@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

