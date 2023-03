AGRIPOWER : Activité du 1er semestre 2022-2023 : Chiffre d'affaires de 4,2 M EUR en progression de +5% - Hausse de +26% du carnet de commandes sur un an

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société ») - FR0013452281 / ALAGP -, acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1 er semestre de l'exercice 2022-2023, arrêté au 31 décembre 2022.

En M€ 2022-2023 2021-2022 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er semestre 4,2 4,0 +5% Carnet de commandes au 31/12 35,7 28,4 +26%

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE EN CROISSANCE DE 5% À 4,2 M€ - RÉSULTAT NET SEMESTRIEL ATTENDU BÉNÉFICIAIRE

Sur les six premiers mois de l'exercice, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 M€, en progression de +5% par rapport au 1 er semestre de l'exercice 2021-2022. Cette progression ne reflète pas encore la très bonne dynamique commerciale enclenchée depuis 18 mois, matérialisée par la forte hausse du carnet de commandes sur un an (+26%) s'élevant à 35,7 M€.

Ce phénomène est notamment visible dans l'activité de méthanisation individuelle [1] qui a contribué pour 1,7 M€ (+3%) alors que le carnet de commandes dans ce domaine est en hausse de +43% sur un an à 26,7 M€. Ce décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires est lié au temps de développement et administratif nécessaire entre la signature du projet et l'installation de l'unité de méthanisation. Il a été allongé sur la période en raison d'une moindre disponibilité conjoncturelle des équipes des partenaires-installateurs et de certains composants. Agripower vient d'ailleurs à ce titre de signer de nouveaux partenariats de sous-traitance de montage et d'approvisionnements afin de disposer des ressources adaptées à la croissance de ses activités.

L'activité de méthanisation collective génère un chiffre d'affaires semestriel de 1,9 M€, quasi stable par rapport à la même période l'an dernier avec notamment la mise en service d'une unité de méthanisation de type agricole.

Avec le développement du parc installé (84 unités au 31 décembre 2022), le chiffre d'affaires des services associés (consommables, maintenance, SAV) poursuit sa forte progression et ressort à 0,53 M€ en hausse de 50,7% sur le 1 er semestre de l'exercice.

Agripower confirme également la bonne maîtrise de ses coûts et son agilité malgré le renforcement des équipes commerciales avec un résultat net qui sera de nouveau positif sur ce semestre.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE : MONTANT DES PRISES DE COMMANDES DE 7,5 M€, EN CROISSANCE DE +18% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Sur le 1 er semestre de l'exercice 2021-2022, Agripower enregistre une prise de commandes record pour un premier semestre, à 7,5 M€, en croissance de +18,1% par rapport à l'exercice 2021-2022. En six mois, la Société a signé 23 nouveaux projets (dont 22 unités de méthanisation individuelle et 1 unité en collectif).

En méthanisation individuelle , la société a ainsi enregistré sur ce semestre ses premières commandes dans le Grand Est et a amplifié ses succès dans le Sud-Ouest de la France, confirmant le potentiel de croissance des régions nouvellement adressées, aussi bien en méthanisation par voie liquide ou par voie sèche.

L'offre de financement Agripower Partner continue également de rencontrer un fort intérêt et a été mise en œuvre dans 4 des commandes signées sur le 1 er semestre, portant à 18 le nombre de projets signés depuis le lancement de l'offre en avril 2022.

En méthanisation collective, Agripower a signé durant ce semestre 1 commande pour le développement et l'installation d'une unité dans les Hauts-de-France, un projet au cœur d'une exploitation agricole.

CARNET DE COMMANDES DE 35,7 M€ (+26%)

Au 31 décembre 2022, sur les 126 projets actifs, 25 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 24 unités individuelles et 1 unité collective) et 101 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.

La société dispose ainsi au 31 décembre 2022 d'un carnet de commandes de 35,7 M€ [2] , en croissance de +26% sur un an, soit près de 3,5 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 . Ce montant prend en compte la réévaluation pour +1,7 M€ de certains projets en raison notamment de l'indexation sur l'inflation du prix vente prévue au contrat mais n'intègre pas les revenus récurrents issus des services associés qui représentent actuellement plus d'1 M€ en année pleine.

PERSPECTIVES : ACCÉLÉRATION PROGRESSIVE DE LA CROISSANCE

Dans un contexte toujours favorable à l'installation de solutions en faveur de la transition énergétique, Agripower entend recueillir rapidement les fruits de sa stratégie de conquête offensive en France et à l'international et de son modèle agile d'ensemblier.

Le prix de rachat du biométhane sur 15 ans a notamment été fortement réévalué sur l'inflation par arrêté ministériel du 20 septembre 2022 dernier, garantissant la rentabilité des projets de méthanisation en injection biométhane et l'attractivité pour l'exploitant.

La croissance du chiffre d'affaires, limitée sur l'exercice en cours, devrait s'accélérer significativement à compter des prochains semestres avec de nombreuses installations à livrer sur les 24 prochains mois, figurant aujourd'hui dans le carnet de commandes. L'objectif d'un chiffre d'affaires de 40 M€ ne sera toutefois pas atteint en 2024 sans remettre en cause le potentiel de croissance de la société. La société poursuit en parallèle intensément ses actions commerciales afin de renouveler et de faire croître son carnet de commandes pour les prochaines années en s'appuyant sur les leviers suivants :

Poursuite du développement actif en méthanisation individuelle en France mais également dans les pays limitrophes sous équipés, grâce à une couverture commerciale renforcée, au soutien des 8 coopératives agricoles partenaires et à l'offre de financement Agripower Partner qui joue pleinement son rôle de facilitateur de projets. La crise de l'énergie amène de plus de nouvelles opportunités de développement face aux besoins d'autoconsommation des agriculteurs pour maîtriser leur facture énergétique ;

Accroissement des actions commerciales en méthanisation collective avec le renforcement des équipes dédiées pour accélérer développement en France mais aussi à l'international. Elles commencent déjà à porter ses fruits avec une forte augmentation du pipeline commercial depuis novembre 2022 et de nombreux projets en phase d'études avancées. Ce segment de marché est également soutenu par l'obligation réglementaire du traitement des biodéchets issues d'activités agro-alimentaires par exemple pour laquelle la méthanisation apporte une solution durable et économique ;

Poursuite du développement des services associés , vecteurs de récurrence et de marges additionnelles.

Le management d'Agripower est confiant dans les effets vertueux de cette stratégie de croissance à moyen terme et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.

Prochain communiqué :

Résultats du 1 er semestre 2022/2023 – 14 avril 2023

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 84 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

[1] La méthanisation individuelle désigne les solutions par voie liquide (35kWe et 50kWe) et par voie sèche (40kWe et 80kWe).

[2] Sur la base des projets signés actifs au 31 décembre 2022

