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Agnico Eagle cherche à consolider ses actifs aurifères en Finlande par le biais de plusieurs transactions
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

Agnico Eagle Mines AEM.TO a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Rupert Resources RUP.TO et Aurion Resources AU.V , et acheter une participation majoritaire dans une coentreprise de B2Gold BTO.TO , dans le but de consolider un district aurifère clé dans le nord de la Finlande.

Les actions d'Agnico Eagle ont chuté de 2,7 % dans les échanges matinaux, tandis que Rupert Resources a bondi de 63,8 % et Aurion Resources de 43,8 %.

Les trois transactions donneront au mineur canadien le contrôle total d'un vaste ensemble de terres dans la ceinture de roches vertes de Laponie centrale, construisant ainsi une plateforme multi-actifs ancrée par sa mine existante de Kittila et le projet aurifère d'Ikkari.

Les grandes sociétés d'extraction d'or ciblent de plus en plus des actifs à long terme et de grande qualité dans des régions politiquement stables, car les découvertes sont de plus en plus difficiles et les réserves de plus en plus faibles.

Les transactions d'Agnico comprennent l'acquisition de Rupert, évaluée à 2,9 milliards de dollars canadiens (2,12 milliards de dollars américains). Agnico fera également l'acquisition d'Aurion pour un montant d'environ 481 millions de dollars canadiens en espèces, offrant 2,60 dollars canadiens par action, soit une prime d'environ 46 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Séparément, la société achètera la participation de 70 % de B2Gold dans la coentreprise Fingold pour 325 millions de dollars, ce qui, combiné à la participation de 30 % d'Aurion, donnera à Agnico la pleine propriété de l'actif et éliminera les structures de propriété qui se chevauchent dans l'ensemble du district.

Les transactions consolident environ 2 492 kilomètres carrés (962,17 miles carrés) et intègrent le projet aurifère Ikkari à la mine Kittila d'Agnico, la plus grande mine d'or primaire d'Europe.

Agnico prévoit d'investir environ 20 millions de dollars canadiens dans le forage à Ikkari au cours des 18 prochains mois et entre 60 et 100 millions de dollars canadiens dans un programme d'exploration régional de trois ans visant à accroître les ressources et à identifier de nouveaux gisements.

La société a déclaré que les actifs combinés de la Finlande pourraient former un centre à longue durée de vie produisant environ 500 000 onces d'or par an.

Agnico a également déclaré que les accords pourraient générer jusqu'à 500 millions de dollars canadiens de synergies d'exploitation et de développement, grâce à la suppression des limites de propriété et au partage de l'infrastructure, de l'approvisionnement et de l'expertise régionale.

Les transactions Rupert et Aurion devraient être conclues au début du troisième trimestre 2026, tandis que la transaction B2Gold devrait être achevée plus tard ce mois-ci.

(1 $ = 1,3690 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
294,670 CAD TSX -2,20%
B2GOLD
6,780 CAD TSX -1,17%
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