Agios chute après que le médicament de Novo contre la drépanocytose s'est révélé prometteur dans une étude de stade avancé

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(Mises à jour)

20 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O chutent de22,8 % à 27,14 $ après que le médicament contre la drépanocytose de son rival Novo NOVOb.CO ait montré son potentiel ** Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk a déclaré que son médicament expérimental à prise unique quotidienne, l'étavopivat, contre la drépanocytose, a atteint les principaux objectifs d'un essai de stade avancé ** L'année dernière, AGIO a déclaré que son médicament contre la drépanocytose n'avait atteint qu'un seul de ses deux principaux objectifs dans une étude de phase avancée et n'avait pas réussi à montrer une réduction statistiquement significative de la douleur ** Dans le même temps, Novo affirme que l'etavopivat a montré une réduction supérieure de la douleur et une amélioration de la réponse de l'hémoglobine chez les adultes et les adolescents atteints de drépanocytose ** "Bien que nous pensions qu'AGIO pourrait être sous pression suite à la publication des résultats et que la mise à jour sur les concurrents constitue une autre menace pour les actions d'AGIO qui pourraient remonter aux niveaux de 40 $/sh, nous pensons que la majorité de l'impact des données mitigées a été intégrée dans les actions à ce stade", déclarent les analystes de Truist ** Nous pensons que ce développement pourrait peser sur les actions AGIO car Novo Nordisk prévoit maintenant de soumettre une demande d'approbation réglementaire au cours du second semestre de cette année, ce qui introduit un risque concurrentiel à court terme - J.P. Morgan **En incluant les mouvements de la séance, AGIOest en baisse de 1,2 % depuis le début de l'année