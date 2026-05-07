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Agilon Health bondit après avoir revu ses prévisions à la hausse et dépassé les estimations de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Agilon Health AGL.N bondit de près de 50 % à 41,74 $ avant l'ouverture du marché ** La plateforme de soins aux personnes âgées a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 5,60-5,70 milliards de dollars à 5,68-5,81 milliards de dollars; elle table sur un chiffre d'affaires de 1,435 à 1,475 milliard de dollars au deuxième trimestre

** Le bénéfice ajusté de la société au premier trimestre, à 2,94 $ par action, dépasse l'estimation moyenne des analystes de 0,94 $ par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,42 milliard de dollars dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 1,38 milliard de dollars

** Nomination de Tim O’Rourke au poste de nouveau directeur général

** À la clôture d'hier, le titre a progressé d'environ 62 % depuis le début de l'année

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AGILON HEALTH
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