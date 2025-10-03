 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 077,50
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agilent Technologies progresse après que Jefferies a relevé son objectif de cours suite au lancement de nouvelles colonnes Altura
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Agilent Technologies A.N ont augmenté de 1,9% à 141,35 dollars

** Jefferies relève son PT à 130 $ contre 120 $ et maintient sa recommandation « conserver »

** Le nouveau PT représente une hausse de 6,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les nouvelles colonnes Altura d'Agilent - utilisées pour les applications biothérapeutiques - entraînent une hausse des prix et une croissance incrémentielle de leur activité de consommables

** La société estime également que ce lancement donne à Agilent plus d'atouts pour s'imposer en matière de prix et de parts de marché, et qu'il est stratégiquement important pour soutenir la croissance et les marges futures

** Agilent Technologies devrait bénéficier de prix plus élevés sur ses colonnes HPLC Altura Ultra Inert nouvellement lancées, avec des vérifications initiales indiquant des prix supérieurs d'environ 20 % à ceux des produits comparables, selon Jefferies

** Neuf des 20 courtiers attribuent à l'action une note d'« acheter » ou supérieure, 11 une note de « conserver »; le PT médian est de 140 $ – données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~5,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AGILENT TECH
142,025 USD NYSE +2,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/10/2025 à 20:19:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants malgaches érigent une barricade, à Antananarivo le 3 octobre 2025 ( AFP / RIJASOLO )
    Manifestations à Madagascar: le président dénonce une tentative de "coup d'Etat"
    information fournie par AFP 03.10.2025 20:19 

    Le président Andry Rajoelina a assuré que les manifestations en cours à Madagascar visent à "provoquer un coup d'Etat", les jeunes manifestants qui le défient ayant maintenu la pression dans la rue vendredi au prix de nouveaux heurts avec les forces de l'ordre. ... Lire la suite

  • Le dissident cubain José Daniel Ferrer lors d'une conférence de presse, à La Havane, le 12 mai 2016 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Le dissident cubain José Daniel Ferrer annonce avoir accepté de partir en exil
    information fournie par AFP 03.10.2025 20:14 

    L'opposant historique cubain José Daniel Ferrer, emprisonné dans l'est de Cuba, a annoncé vendredi avoir accepté de partir en exil à la suite de pressions exercées par les autorités. "Face aux actions constantes de la police politique pour que nous quittions Cuba, ... Lire la suite

  • Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
    Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
    information fournie par AFP Video 03.10.2025 19:56 

    Plus de 900 nageurs ont participé à la traversée Dakar-Gorée, au Sénégal: "ça nous permet un peu de nous rappeler de l'histoire de Gorée avec l'esclavage qui est passé par là", dit Mamadou Ramata Diallo, qui en est à sa première participation.

  • Gaza: que prévoit le plan de paix de Donald Trump ?
    Gaza: que prévoit le plan de paix de Donald Trump ?
    information fournie par AFP Video 03.10.2025 19:54 

    Donald Trump a donné au Hamas jusqu'à dimanche à 22h00 GMT pour accepter son plan de paix pour Gaza, qu'il a présenté comme un accord "de la dernière chance" pour mettre fin à deux ans de guerre dans le territoire palestinien. Mais que prévoit exactement ce plan ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank