Agilent Technologies progresse après que Jefferies a relevé son objectif de cours suite au lancement de nouvelles colonnes Altura

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Agilent Technologies A.N ont augmenté de 1,9% à 141,35 dollars

** Jefferies relève son PT à 130 $ contre 120 $ et maintient sa recommandation « conserver »

** Le nouveau PT représente une hausse de 6,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les nouvelles colonnes Altura d'Agilent - utilisées pour les applications biothérapeutiques - entraînent une hausse des prix et une croissance incrémentielle de leur activité de consommables

** La société estime également que ce lancement donne à Agilent plus d'atouts pour s'imposer en matière de prix et de parts de marché, et qu'il est stratégiquement important pour soutenir la croissance et les marges futures

** Agilent Technologies devrait bénéficier de prix plus élevés sur ses colonnes HPLC Altura Ultra Inert nouvellement lancées, avec des vérifications initiales indiquant des prix supérieurs d'environ 20 % à ceux des produits comparables, selon Jefferies

** Neuf des 20 courtiers attribuent à l'action une note d'« acheter » ou supérieure, 11 une note de « conserver »; le PT médian est de 140 $ – données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~5,2 % depuis le début de l'année