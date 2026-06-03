Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 4 juin 2026

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Rémy Cointreau
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La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, lestée par la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraînant une hausse des prix du pétrole et un regain d'aversion au risque sur les marchés mondiaux. L'indice vedette parisien CAC 40 a perdu 0,71%, ... Lire la suite
Le consortium français devrait décrocher le contrat de gros oeuvre, estimé à une dizaine de milliards d'euros. Cinq poids lourds du génie civil, associés pour les "chantier du siècle". Un consortium réunissant les poids lourds du secteur du BTP (Vinci, Bouygues, ... Lire la suite
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, le flou qui règne autour des négociations de paix au Moyen-Orient ayant pesé sur le moral, après un nouvel échange d'attaques entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe. À Paris, le CAC ... Lire la suite
La Russie "panique" face aux récentes attaques de drones ukrainiens, dont celles ayant touché Saint-Pétersbourg, a affirmé mercredi à l'AFP la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas. "Cela montre clairement la panique du côté russe, et explique ... Lire la suite
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