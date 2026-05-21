Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 22 mai 2026

(Zonebourse.com) - France
EXEL Industries
Europe
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Le coût pour les finances publiques de la France de la crise liée au conflit au Moyen-Orient sera supérieur à la prévision de six milliards d'euros établie par le gouvernement fin avril, a déclaré mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics, David ... Lire la suite
Les Bourses européennes sont restées prudentes jeudi après l'annonce la veille des bénéfices élevés du fabricant de puces Nvidia qui marquent la fin de la saison des résultats et le retour aux réalités macro-économique. Touchée par le recul de Stellantis et Airbus, ... Lire la suite
"Menaces", "droit de péage"... La commission d'enquête du Sénat sur les marges a étrillé jeudi la grande distribution, accusée de pratiques "prédatrices" sur les industriels et les agriculteurs, le secteur dénonçant quant à lui "caricatures" et "procès à charge". ... Lire la suite
Réactions mercredi à La Havane et à Miami, aux Etats-Unis, après l’annonce de l'inculpation de l'ancien président Raul Castro par la justice américaine, accusé du meurtre d’Américains en 1996.
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 086
|-0,39%
|6,32
|-1,68%
|107,28
|+2,02%
|3,833
|+22,46%
|166,6
|+5,44%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer