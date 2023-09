Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 29 septembre 2023

(AOF) - Affluent Medical

Affluent Medical annonce une trésorerie de 6,54 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 3,38 millions il y a un an, qui lui permet d'étendre son horizon " jusqu'au mois de février 2024 " après une levée de fonds réalisée en mars. La medtech spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales enregistre une perte nette de 7,98 millions d'euros au premier semestre contre 8,19 millions il y a un an. Affluent Medical examine les meilleures options de financement pour accompagner les prochaines étapes de son développement.

Ateme

Ateme a présenté des comptes dégradés au premier semestre sur fond de forte hausse des investissements en R&D et des coûts de vente et de marketing. La société affiche une perte nette, part du groupe, de 3,3 millions d'euros contre -0,1 millions d'euros, un an auparavant. Le spécialiste de la diffusion vidéo a essuyé une perte opérationnelle de 2,4 millions d'euros, contre -1,3 million d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 49,1 millions d'euros, soit une augmentation de 15% en données publiées et de 14% en données comparables.

Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal annoncera ses résultats du deuxième trimestre.

Equasens

Le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé communiquera ses résultats du deuxième trimestre.

Eurazeo

Eurazeo a finalisé son investissement d'un montant de 355 millions de livres sterling dans BMS Group et acquiert environ 34 % du capital de la société. La société d'investissement française et BCI, actionnaires majoritaires détenant le co-contrôle de l'entreprise, accompagneront la prochaine phase du développement du groupe. L'investissement d'Eurazeo et des autres actionnaires devrait permettre à BMS d'étendre sa présence mondiale, tant par croissance organique que par croissance externe.

Fnac Darty

Fnac Darty a finalisé l'acquisition de MediaMarkt au Portugal, conformément aux termes communiqués le 20 avril 2023, pour réalisation le 30 septembre 2023. MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays. Au cours de l'exercice 2021-2022, il a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.

Theranexus

Theranexus affiche au 30 juin 2023 une trésorerie de 4,8 millions d'euros, portée en proforma à 7,8 millions d'euros grâce à l'augmentation de capital réalisée au mois de juillet. La biotech spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares précise que ce niveau de trésorerie lui offre une visibilité d' " au moins 12 mois ". La perte nette semestrielle atteint 3,64 millions d'euros, contre 3,29 millions il y a un an, pour des produits d'exploitations passés de 462 000 à 264 000 euros.

Trigano

Le chiffre d'affaires de Trigano au quatrième trimestre 2022/23 atteint 836,1 millions d'euros, et affiche une croissance de 13,2% grâce à une nouvelle forte progression des ventes de camping-cars (+19,7%). La bonne orientation de l'activité véhicules de loisirs au second semestre lui permet d'enregistrer une croissance de 9,5% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2022/23 à 3,5 milliards d'euros. Associée à la maîtrise des marges et des frais généraux, elle permet d'entrevoir un résultat opérationnel courant supérieur à 400 millions d'euros sur l'exercice 2022/23.

Valbiotis

Une trésorerie de 13,7 millions d'euros au 30 juin 2023, proche de son niveau de 15,44 millions un an plus tôt, assure à Valbiotis une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2024. Cette biotech spécialiste de la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires affiche une perte nette semestrielle de,1,92 million d'euros contre 5,09 millions il y a un an. Les produits opérationnels ont plus que triplé, à 5,23 millions, en lien avec la forte augmentation du chiffre d'affaires, qui a atteint 4,24 millions d'euros contre 635 000 euros un an plus tôt.

Vinci

Le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports a attribué à Vinci Concessions trois lots du " Deutschlandnetz Regional ", programme de développement de bornes de recharge ultra-rapide couvrant l'ensemble du pays. Représentant un investissement global de l'ordre de 200 millions d'euros – pour partie subventionné par le concédant - ces trois lots recouvrent les régions de Berlin, Hambourg et Leipzig. Ils correspondent à 106 stations, représentant 828 points de charge.

Xilam Animation

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, a dévoilé ses résultats financiers au titre du premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net consolidé à 1,8 million d'euros, en repli de 41% par rapport au 1er semestre 2022., soit un taux de marge nette de 8,6%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,2 millions d'euros, en contraction de 55%. Le chiffre d'affaires ressort sur la période à 14,4 millions d'euros, en croissance de 49%.