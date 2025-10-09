Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 10 octobre 2025

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue.
A lire aussi
-
Israël et le Hamas ont signé jeudi la première phase d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, pour mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite
-
Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages, après de fortes pressions du président américain Donald Trump. Selon le bureau de Benjamin Netanyahu, l'accord a été signé jeudi en Egypte, et il entrera en vigueur ... Lire la suite
-
"Le problème, c'est le système": des milliers de personnes, dont de nombreuses ont été blessées par les forces de l'ordre, se sont mobilisées jeudi à Antananarivo à l'appel d'un mouvement né il y a deux semaines, pour protester contre le pouvoir malgache. Les promesses ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a conclu en très léger repli jeudi au cours d'une séance calme alors que la situation politique en France se détend et que les investisseurs vont se focaliser sur les résultats de sociétés américaines. L'indice vedette CAC 40 a cédé 0,23% à 8.041,36 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer