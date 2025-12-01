Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 1er décembre 2025

(AOF) - Lundi 1er décembre
Dékuple
Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mardi 2 décembre
Compagnie des Alpes
Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera ses résultats annuels.
Le spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mercredi 3 décembre
Wavestone
Le groupe de conseil présentera ses résultats du premier semestre.
Jeudi 4 décembre
Le spécialiste du recyclage des métaux signalera ses résultats annuels.
Oeneo
Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera ses résultats du premier semestre.
Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera ses résultats annuels.
Vendredi 5 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
