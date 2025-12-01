 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 1er décembre 2025
information fournie par AOF 01/12/2025 à 11:02

(AOF) - Lundi 1er décembre

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mardi 2 décembre

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera ses résultats annuels.

Quadient

Le spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mercredi 3 décembre

Wavestone

Le groupe de conseil présentera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 4 décembre

Derichebourg

Le spécialiste du recyclage des métaux signalera ses résultats annuels.

Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera ses résultats du premier semestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera ses résultats annuels.

Vendredi 5 décembre

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Valeurs associées

CIE DES ALPES
22,0500 EUR Euronext Paris +0,23%
DEKUPLE
25,0000 EUR Euronext Paris +4,17%
DERICHEBOURG
6,2100 EUR Euronext Paris -3,35%
OENEO
9,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,5620 EUR Euronext Paris -1,26%
QUADIENT
14,1000 EUR Euronext Paris -1,67%
WAVESTONE
49,0500 EUR Euronext Paris -1,80%
