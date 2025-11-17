 Aller au contenu principal
CAC 40
8 133,14
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 17 novembre 2025
information fournie par AOF 17/11/2025 à 15:29

(AOF) - Lundi 17 novembre

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.

Mardi 18 novembre

Aucune publication d'importance n'est attendue

Mercredi 19 novembre

Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elior

Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 20 novembre

Genfit

La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins détaillera ses résultats du troisième trimestre.

Vendredi 21 novembre

Inventiva

La société biopharmaceutique diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,1600 EUR Euronext Paris +0,32%
ELIOR GROUP
2,6880 EUR Euronext Paris -2,04%
FREELANCE.COM
2,0100 EUR Euronext Paris -0,50%
GENFIT
3,8200 EUR Euronext Paris +1,60%
INVENTIVA
3,5850 EUR Euronext Paris +5,75%
SOITEC
38,1200 EUR Euronext Paris +1,38%
VALNEVA
3,8380 EUR Euronext Paris -0,72%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

