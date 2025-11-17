Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 17 novembre 2025

(AOF) - Lundi 17 novembre
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.
Mardi 18 novembre
Aucune publication d'importance n'est attendue
Mercredi 19 novembre
Actia
Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.
Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.
Jeudi 20 novembre
La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La société spécialisée dans les vaccins détaillera ses résultats du troisième trimestre.
Vendredi 21 novembre
Inventiva
La société biopharmaceutique diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
