information fournie par AOF • 17/11/2025 à 15:29

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 17 novembre 2025

(AOF) - Lundi 17 novembre

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.

Mardi 18 novembre

Aucune publication d'importance n'est attendue

Mercredi 19 novembre

Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elior

Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 20 novembre

Genfit

La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins détaillera ses résultats du troisième trimestre.

Vendredi 21 novembre

Inventiva

La société biopharmaceutique diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.