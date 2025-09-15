information fournie par AOF • 15/09/2025 à 16:52

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 septembre 2025

(AOF) - Lundi 15 septembre

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.

Mardi 16 septembre

Assystem

Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Implanet

Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 17 septembre

Aubay

L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Cogelec

Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.

Damartex

Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.

Innate Pharma

La biotech présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 18 septembre

Advicenne

La société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les personnes souffrant de maladies rénales rares rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera ses résultats du premier semestre.

Altamir

La société cotée de private equity communiquera ses résultats du premier semestre.

Boiron

Le laboratoire pharmaceutique précisera ses résultats du premier semestre.

Eurofins

Le groupe, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique présentera ses résultats du premier semestre.

Touax

La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) livrera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 19 septembre

Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes signalera ses résultats du premier semestre.