 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 895,00
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 septembre 2025
information fournie par AOF 15/09/2025 à 16:52

(AOF) - Lundi 15 septembre

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.

Mardi 16 septembre

Assystem

Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Implanet

Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 17 septembre

Aubay

L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Cogelec

Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.

Damartex

Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.

Innate Pharma

La biotech présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 18 septembre

Advicenne

La société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les personnes souffrant de maladies rénales rares rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera ses résultats du premier semestre.

Altamir

La société cotée de private equity communiquera ses résultats du premier semestre.

Boiron

Le laboratoire pharmaceutique précisera ses résultats du premier semestre.

Eurofins

Le groupe, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique présentera ses résultats du premier semestre.

Touax

La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) livrera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 19 septembre

Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes signalera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,1200 EUR Euronext Paris +0,97%
ADVICENNE
1,3700 EUR Euronext Paris +5,71%
AKWEL
8,120 EUR Euronext Paris +3,05%
ALTAMIR
28,5000 EUR Euronext Paris -0,70%
ASSYSTEM
46,9000 EUR Euronext Paris +0,75%
AUBAY
43,7000 EUR Euronext Paris +1,39%
BOA CONCEPT
21,8000 EUR Euronext Paris +1,87%
BOIRON
24,4500 EUR Euronext Paris +0,41%
COGELEC
28,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
DAMARTEX
3,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
DELFINGEN
28,3000 EUR Euronext Paris +0,35%
ESKER
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
EUROFINS SCIENTIFIC
63,0800 EUR Euronext Paris -1,16%
EXAIL TECHNOLOGIES
119,0000 EUR Euronext Paris +2,76%
HIPAY GROUP
9,1600 EUR Euronext Paris -1,08%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,7000 EUR Euronext Paris +0,64%
IMPLANET
0,3250 EUR Euronext Paris +6,56%
INNATE PHARMA
1,8180 EUR Euronext Paris +5,45%
MAAT PHARMA
4,1100 EUR Euronext Paris -7,43%
PRODWAYS
0,6960 EUR Euronext Paris -0,57%
SOLUTIONS 30
1,6460 EUR Euronext Paris -0,24%
STREAMWIDE
59,4000 EUR Euronext Paris -0,34%
TOUAX
4,8800 EUR Euronext Paris +0,41%
TRANSGENE
1,1550 EUR Euronext Paris -5,33%
VUSIONGROUP
212,0000 EUR Euronext Paris +2,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank