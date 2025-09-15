Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 septembre 2025

(AOF) - Lundi 15 septembre
Delfingen
Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.
Exail
L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.
Hoffmann Green Cement
Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.
Prodways
La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.
Streamwide
Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.
Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.
Mardi 16 septembre
Assystem
Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.
Boa Concept
L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Implanet
Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.
Maat Pharma
La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.
Transgene
La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.
Mercredi 17 septembre
Aubay
L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.
Cogelec
Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.
Damartex
Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.
Drone Volt
Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.
Esker
La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.
Hipay Group
La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.
La biotech présentera ses résultats du premier semestre.
Solutions30
Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.
Jeudi 18 septembre
Advicenne
La société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les personnes souffrant de maladies rénales rares rendra compte de ses résultats du premier semestre.
Akwel
L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera ses résultats du premier semestre.
Altamir
La société cotée de private equity communiquera ses résultats du premier semestre.
Boiron
Le laboratoire pharmaceutique précisera ses résultats du premier semestre.
Eurofins
Le groupe, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique présentera ses résultats du premier semestre.
Touax
La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) livrera ses résultats du premier semestre.
Vendredi 19 septembre
Actia
Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes signalera ses résultats du premier semestre.
