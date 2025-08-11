 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 710,00
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Mardi 12 août 2025
information fournie par AOF 11/08/2025 à 18:46

(AOF) - 8h au Royaume-Uni

Taux de chômage du mois de juin

11h en Allemagne

Indice Zew du sentiment économique tel qu'il est perçu par les analystes et les investisseurs d'août

11h en zone euro

Indice Zew du sentiment économique d'août

14h30 aux Etats-Unis

Inflation de juillet

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank