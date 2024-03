ageas SA/NV organise une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires aura lieu dans les bureaux d’ageas SA/NV, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles, le 17 avril 2024 à 10h30.

Ageas a publié les documents suivants relatifs à cette Assemblée Générale Extraordinaire, sur son site internet www.ageas.com :

la convocation et l’ordre du jour ;

le modèle de procuration ;

le rapport spécial du Conseil d’Administration conformément à l’article 7 :199 du Code belge des Sociétés et des Associations.





L’expérience d’Ageas des années précédentes a montré que la première Assemblée Générale Extraordinaire n’atteint pas le quorum requis - une représentation d'au moins 50% du capital - et que cette Assemblée du 17 avril 2024 ne pourra ainsi probablement pas délibérer valablement. Dans le cas où cette première Assemblée n’atteint pas le quorum requis, Ageas publiera le 13 avril 2024 une deuxième convocation pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en même temps que la convocation pour l‘ Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d’ageas SA/NV. Les deux Assemblées se tiendront alors le mercredi 15 mai 2024 .

Toute question relative à cette Assemblée peut être soumise à general.meeting@ageas.com .

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines ; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel de plus que EUR 17 milliards en 2023.

Pièce jointe