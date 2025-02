Ageas: résultats 2024 solides mais sans surprise information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Ageas a dévoilé jeudi des résultats annuels 2024 en ligne avec les attentes, ce qui lui a permis d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique 'Impact24'.



L'assureur belge a dégagé l'an dernier un bénéfice opérationnel net de 1,24 milliard d'euros, contre 1,16 milliard d'euros en 2023, une performance qui ressort dans la moitié supérieure de ses prévisions.



Les encaissements se sont eux élevés élevés à 18,5 milliards d'euros, ce qui représente une croissance de 10%, essentiellement sous l'effet de ses activités non-vie.



Au vu de ces performances, Ageas prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende brut total de 3,50 euros pour 2024, conformément aux engagements du plan 'Impact24'.



Sauf imprévu, le groupe dit tabler sur une trésorerie provenant des activités comprise entre 850 à 900 millions en 2025, ce qui devrait lui donner une 'bonne base de départ' pour respecter son engagement de dividende établi dans le cadre de son nouveau plan triennal 'Elevate27'.



Suite à ces perspectives sans éclat et à la récente progression du titre (+14% depuis le début de l'année), l'action Ageas réagissait peu à cette publication, signant un gain de 0,8%.





