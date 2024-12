Ageas: partenariat de 20 ans avec le britannique Saga information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Ageas a annoncé lundi avoir conclu avec succès les négociations exclusives engagées au mois d'octobre avec Saga, un fournisseur britannique spécialisé dans les produits et services destinés aux personnes de plus de 50 ans, avec la mise en place d'un partenariat de 20 ans.



Aux termes de l'accord, Ageas UK et Saga Service Limited (SSL) vont s'associer en vue de la distribution de produits d'assurance auto et habitation pour particuliers aux clients de Saga aux Royaume-Uni.



Parallèlement, Ageas UK a prévu de racheter l'activité de souscription d'assurance de Saga, dénommée 'Acromas Insurance Company Limited' (AICL).



Dans un communiqué, Ageas explique que l'accord s'inscrit dans la ligne de son plan stratégique 'Elevate27', qui vise à tirer parti de sa présence dans le secteur non-vie européen, à accroître son envergure commerciale et à diversifier son capital.





Valeurs associées AGEAS 47,42 EUR Euronext Bruxelles -0,79%