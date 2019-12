Ageas obtient une issue favorable à la sollicitation de consentement sur les titres FRESH

Ageas annonce aujourd'hui qu'une majorité de 65,40 % (EUR 817.500.000) du montant nominal cumulé des titres FRESH en circulation a consenti à modifier les conditions des FRESH, permettant ainsi l'achat de ces titres par Ageasfinlux S.A.1.

Par conséquent, Ageasfinlux S.A. procédera à l'offre d'achat annoncée le 19 novembre 2019. Les détenteurs de titres FRESH qui n'ont pas encore participé à l'offre peuvent le faire jusqu'au 3 janvier 2020 à 10:00 CET. Les résultats définitifs de l'offre d'achat seront annoncés le 3 janvier 2020 après la clôture d'Euronext Brussels.

Suite au succès de la sollicitation de consentement, ageas SA/NV a l'intention d'émettre un nouvel instrument subordonné Tier 1 restreint. Le résultat de l'émission de ces titres de dette sera communiqué en temps utile.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Nous sommes très heureux que le consentement requis pour permettre l'offre d'achat de FRESH ait été atteint. Nous acceptons des soumissions supplémentaires de la part des détenteurs de FRESH qui n'ont pas encore participé à l'offre, car il s'agit d'une opportunité unique de sortir d'un instrument financier à faible rendement issu du passé. En conjonction avec une nouvelle émission de titres de dette, cette opération permet à Ageas de moderniser sa structure de capital, en réduisant sa dépendance à l'égard d'instruments de capital bénéficiant de droits acquis. Cette transaction représente une nouvelle étape importante dans l'amélioration de notre flexibilité financière tout en offrant une opportunité de liquidité aux détenteurs des titres FRESH ».

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Ageas mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de de 34 milliards d'euros en 2018 (tous les chiffres à 100%).

