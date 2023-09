Ageas conclut la vente de ses activités d'assurance Vie en France.

Ageas annonce aujourd'hui que toutes les autorisations réglementaires concernant la vente de ses activités françaises d'assurance Vie, d'épargne et de pensions à La Mutuelle Épargne Retraite Prévoyance Carac (« Carac ») ont été obtenues et que la transaction a ainsi été finalisée.

Les activités Vie et Pension d'Ageas en France se composent d'Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sivaconline. La Carac est une mutuelle opérant dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite en France.

L'opération augmentera la liquidité du Groupe d’environ EUR 185 millions et aura un impact positif sur le ratio Solvabilité II du Pilier II de 9 % sur la base de la position à fin juin 2023.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 44.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 16 milliards en 2022.

