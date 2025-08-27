 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ageas: bénéfices en vive progression au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 08:05

(Zonebourse.com) - Ageas publie un résultat opérationnel net de 734 millions d'euros pour le premier semestre 2025, à comparer à 613 millions un an auparavant, et représentant un rendement des capitaux propres en amélioration de 2,2 points à 18,6%.

L'assureur belge explique que cette hausse de 20% du résultat opérationnel net a été tirée par un solide résultat non-vie, soutenu par un impact météorologique plus faible que prévu et un faible taux d'imposition en Chine.

'Avec un premier semestre aussi solide, nous sommes confiants dans la réalisation d'un résultat opérationnel net pour l'ensemble de l'année compris entre 1,3 et 1,35 milliard d'euros', affirme son CEO Hans De Cuyper.

'Cette perspective nous permet de réviser à la hausse nos objectifs Elevate27, en augmentant l'objectif de holding free cash-flow de plus de 2,2 milliards à plus de 2,3 milliards d'euros d'ici 2027', poursuit-il.

Valeurs associées

AGEAS
61,7500 EUR Euronext Bruxelles +0,32%
