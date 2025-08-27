Ageas: bénéfices en vive progression au 1er semestre
L'assureur belge explique que cette hausse de 20% du résultat opérationnel net a été tirée par un solide résultat non-vie, soutenu par un impact météorologique plus faible que prévu et un faible taux d'imposition en Chine.
'Avec un premier semestre aussi solide, nous sommes confiants dans la réalisation d'un résultat opérationnel net pour l'ensemble de l'année compris entre 1,3 et 1,35 milliard d'euros', affirme son CEO Hans De Cuyper.
'Cette perspective nous permet de réviser à la hausse nos objectifs Elevate27, en augmentant l'objectif de holding free cash-flow de plus de 2,2 milliards à plus de 2,3 milliards d'euros d'ici 2027', poursuit-il.
Valeurs associées
|61,7500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,32%
