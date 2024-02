AG2R La Mondiale Gestion d’actifs : solide performance annuelle

(AOF) - AG2R La Mondiale Gestion d’actifs (ALMGa) annonce d’excellentes performances en 2023 de ses fonds. Sur les principales classes d’actifs adressées par le groupe, la plupart des fonds d’ALMGa se positionnent en 2023 parmi les plus performants du marché, et ce depuis 10 ans. La société de gestion du groupe AG2R La Mondiale annonce gérer 25 milliards d'euros d’actifs à fin décembre 2023.

Les fonds ALM Crédit Euro ISR et ALM Oblig Euro ISR offrent, en 2023, des performances de +7,51% et +7,20%. "Dans un souci permanent de maîtrise des risques et d'optimisation du positionnement sur la courbe des taux, les équipes de gestion ont su, dans un contexte de forte volatilité sur les marchés obligataires, conjuguer prise en compte systématique de critères ESG et recherche de performance", explique ALMGa.

En outre, les fonds diversifiés ALM Classic, ALM Dynamic et ALM Offensif affichent, quant à eux, des performances annuelles respectivement de +8,80%, +12,61% et 13,59%. Ces supports d'investissement confirment ainsi leur capacité à délivrer sur une longue période de solides performances.

Enfin, les fonds ALM Actions France, ALM Actions Zone Euro ISR et ALM Actions Europe ISR offrent des performances annuelles respectives de +19,56%, +21,98% et +17,12%, qui les placent ainsi parmi les meilleurs fonds de leurs catégories en 2023.

Jean-Louis Charles, membre du comité opérationnel groupe d'AG2R La Mondiale et président du directoire d'ALMGa a déclaré: "Ces résultats nous confortent dans notre politique de gestion d'actifs guidée par notre engagement en faveur de l'investissement responsable, levier essentiel du développement durable et de la performance financière à moyen terme. Ainsi, à fin 2023, ce sont 11 milliards d'euros d'encours qui sont gérés selon cette démarche d'investissement responsable dont 5,4 milliards d'euros en fonds labellisés ISR".