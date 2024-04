AFYREN s’engage pour le Responsible Care® et reçoit un trophée dans la catégorie « Sociétal »

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



• Signature de la charte mondiale du Responsible Care® attestant l’engagement de l’ensemble des sites AFYREN

• Obtention du trophée national Responsible Care® dans la catégorie « Sociétal » pour son projet « Des emplois industriels et durables pour toutes et tous » chez AFYREN NEOXY

• Une récompense illustrant une politique RH innovante en phase avec la culture et le développement de l’entreprise



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire annonce aujourd’hui son engagement pour le Responsible Care® mondial et reçoit un trophée illustrant une politique des ressources humaines (RH) innovante pour accompagner les évolutions de l’entreprise.