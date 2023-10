AFYREN obtient la médaille d’argent attribuée par EcoVadis pour sa performance RSE

• AFYREN positionnée parmi les 21% des entreprises les plus performantes évaluées dans le monde par EcoVadis



• Validation des engagements et de la performance RSE d’AFYREN



Clermont-Ferrand/Lyon, le 19 Octobre 2023 à 8h00 CEST – AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complétement circulaire, annonce aujourd’hui avoir décroché la médaille d’argent remise par EcoVadis, plateforme d’évaluation RSE indépendante parmi les plus reconnues.



Caroline PETIGNY, Directrice RSE et Communication d’AFYREN déclare : « Nous sommes fiers de ce très bon score attribué par l’une des agences de notation RSE les plus réputées. Notre proposition de valeur repose à la fois sur nos engagements environnementaux, par notre modèle biosourcés, bas carbone et complètement circulaire, mais aussi sur nos engagements sociaux. Nous nous réjouissons que nos progrès sur ces dimensions soient reconnus, année après année, par des organismes indépendants. »



