Afyren: nomination d'un directeur industriel information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Afyren annonce le renforcement de son comité exécutif avec la nomination de Laurent Pou en tant que directeur industriel, 'un poste stratégique alors que la première bioraffinerie du groupe, Afyren Neoxy, entre en phase finale de démarrage industriel'.



La société de greentech souligne que Laurent Pou a développé ses compétences au sein de groupes internationaux comme Tereos et ExxonMobil, cumulant ainsi 25 années d'expérience dans l'industrie chimique et agrochimique.



Cette nomination intervient dans la continuité du renforcement du comité exécutif autour des compétences industrielles : Ursula Feulner, directrice des projets industriels depuis début 2022 a ainsi rejoint le comité exécutif d'Afyren en 2024.





