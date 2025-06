Afyren: la bioraffinerie Neoxy passe en production continue information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - La 'greentech' française Afyren se distingue ce mardi à la Bourse de Paris après avoir ouvert un nouveau chapitre de son déploiement industriel avec la production en continu de sa première usine Neoxy, basée dans le Grand-Est.



Autour de 11h00, le titre de la société, spécialisée dans la production de composés biosourcés et bas-carbone, s'envole de plus de 12%, signant au passage l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



L'entreprise a annoncé ce matin avoir lancé la production en continu de sa première bioraffinerie, ce qui va lui permettre d'accélérer la commercialisation de ses produits.



Ces acides carboxyliques sont désormais en cours de qualification en vue de leur livraison, conformément aux contrats pluriannuels conclus avec les clients.



Pour mémoire, les engagements commerciaux sécurisés représentent déjà un chiffre d'affaires cumulé de plus de 165 millions d'euros à reconnaitre sur les exercices à venir, rappelle Afyren.



Ces accords ont été conclus avec des acteurs des marchés cibles que sont l'alimentation humaine et animale, les arômes et parfums, les sciences de la vie, les sciences des matériaux et les lubrifiants.



Sur cette base, le groupe dit viser pour son usine un chiffre d'affaires de production 'significatif' dès 2025, c'est-à-dire de l'ordre de plusieurs millions d'euros, avec l'objectif d'atteindre le point mort opérationnel (Ebitda courant positif) après 'quelques trimestres d'activité'.



'Le passage à la production en continu est un tournant dans l'histoire d'Afyren, qui rentre dans le cercle très fermé des entreprises à avoir industrialisé avec succès une technologie verte compétitive', s'est félicité Stefan Borgas, le président du conseil d'administration d'Afyren.



Créée en 2012, la société s'est donné comme objectif de réduire la dépendance aux ressources fossiles en développant une technologie de fermentation inspirée de la nature, qui permet de valoriser la biomasse locale issue de coproduits agricoles non alimentaires.



'Cette annonce est une excellente nouvelle pour le groupe qui, après deux années d'ajustements et de tests, arrive à franchir une belle étape: le passage en production en continu et en quantités importantes', commentent les analystes d'Oddo BHF.



'Ce point de départ est crucial dans le développement à venir d'Afyren et valide le business model du groupe puisque la pleine réussite d'Afyren Neoxy servira de référence pour les prochaines usines dans le futur', souligne la société de Bourse.



'En parallèle, la dynamique commerciale ne devrait pas faiblir (...) avec une demande toujours forte des clients', conclut Oddo, qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cinq euros.



Depuis le début de l'année, le cours de Bourse d'Afyren a grimpé de 41% pour une capitalisation qui représente dorénavant près de 78 millions d'euros.





Valeurs associées AFYREN 2,9200 EUR Euronext Paris +9,77%