AFYREN fait le point sur son activité et les objectifs opérationnels d’AFYREN NEOXY

● AFYREN NEOXY : améliorations industrielles en cours et mise à jour des objectifs opérationnels :

o Démarrage de la production en continu en 2024 et atteinte du seuil de rentabilité en 2025

● Poursuite du développement industriel en France et à l’international

● Situation financière solide : environ 50 M€ de trésorerie attendue à fin 2023



Clermont-Ferrand/Lyon (France), le 14 décembre 2023, 17h45 CET – AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, fait le point sur son activité et les objectifs opérationnels d’AFYREN NEOXY.



