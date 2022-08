AFYREN diversifie ses ventes en signant deux contrats stratégiques avec deux acteurs des marchés de la cosmétique et de la nutraceutique

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



Au terme d'un été au cours duquel le changement climatique a été dans tous les esprits à travers le monde, les grands acteurs économiques intensifient leurs efforts pour réduire leur impact sur l'environnement.



- Ces derniers contrats commerciaux d'AFYREN soulignent l'intérêt croissant suscité par son modèle économique bas-carbone auprès de nombreuses sociétés à la recherche d'ingrédients plus durables

- Grâce à ces accords, AFYREN sécurise la vente de 70% de la production anticipée des acides organiques issue de l'usine AFYREN NEOXY auprès de nombreux clients positionnés sur de multiples marchés



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation basée sur un modèle complétement circulaire, annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux contrats commerciaux portant sur des acides organiques produits dans son usine AFYREN NEOXY. Ces accords concernent un acteur européen ainsi qu’un acteur américain, et couvrent des applications dans le domaine des cosmétiques et des nutraceutiques.