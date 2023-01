AFYREN choisit la Thaïlande pour implanter sa deuxième usine d’acides organiques biosourcés et conclut un projet de partenariat avec Mitr Phol, un leader mondial de l’industrie sucrière

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



• Premier projet d’implantation à l’international pour AFYREN, en parallèle du démarrage de sa première usine en France et comme annoncé lors de son IPO ;

• Avec ce projet d’installation en Thaïlande, AFYREN cible le marché asiatique représentant 25% du marché mondial des acides carboxyliques ;

• Protocole d’accord entre AFYREN et Mitr Phol, le 3ème groupe sucrier au monde pour un partenariat industriel fondé sur la technologie d’AFYREN ;

• Projet porté par une joint-venture détenue par AFYREN à 70% et Mitr Phol à 30% ;

• Optimisation du modèle circulaire de la plateforme industrielle de Mitr Phol, fondée sur le modèle «From Waste to Value» avec des débouchés biosourcés à haute valeur ajoutée pour ses co-produits de canne à sucre ;

• Accès compétitif et long terme à des co-produits de biomasse locale pour alimenter une capacité de production cible d’environ 28 000 tonnes de produits biosourcés et bas carbone.