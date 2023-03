AFYREN annonce ses résultats financiers annuels 2022

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



Clermont-Ferrand/Lyon, le 21 mars 2023 à 17h45 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire annonce aujourd’hui les résultats financiers annuels audités de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’administration du 21 mars 2023.



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN déclare : « En 2022, AFYREN est parvenue à franchir des étapes majeures prévues dans la feuille de route présentée lors son introduction en bourse de 2021 avec l’inauguration de l’usine AFYREN NEOXY mais aussi la structuration de ses équipes, la poursuite d’une politique RSE avancée et la signature de nouveaux contrats. Place à 2023 et aux nouveaux défis sur lesquels nous sommes déjà pleinement mobilisés, notamment le lancement graduel de la production industrielle d’AFYREN NEOXY en cours d’année et la finalisation de notre projet de joint-venture avec un leader de l’industrie sucrière pour une usine en Thaïlande. Nos échanges avec nos clients et prospects permettent de mesurer chaque jour un peu plus la large demande pour notre offre unique et notre priorité est d’y répondre au plus vite. »