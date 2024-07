AFYREN a franchi le cap des 2 millions d’heures de fermentation en laboratoire pour identifier les matières premières qui soutiendront son expansion industrielle

12 années de recherche depuis la création d’AFYREN qui conduisent à :



• Une expertise unique pour la fabrication industrielle d’ingrédients biosourcés grâce à un procédé biomimétique ;

• Des sources de matières premières diversifiées pour servir une expansion internationale en circuit court ;

• Une stratégie d’innovation et de partenariats qui permet le développement de nouveaux produits et chaînes de valeur circulaires



Clermont-Ferrand/Lyon, le 9 juillet 2024 à 7h45 CEST – AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie unique basée sur un modèle complètement circulaire, confirme son approche innovante et identifie les familles de biomasses qui soutiendront son expansion industrielle. Cette annonce intervient alors que la société franchit le cap de 2 millions d’heures de fermentation.



Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu