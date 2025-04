Afflux de colis chinois: des "mesures concrètes" attendues mardi, selon Bercy

Le gouvernement prévoit de dévoiler des "mesures concrètes" et d'en appeler à la responsabilité des consommateurs pour répondre aux flux de colis en provenance de Chine et émanant notamment des plateformes Shein ou Temu ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le gouvernement français prévoit de dévoiler mardi des "mesures concrètes" et d'en appeler à la responsabilité des consommateurs pour répondre aux flux de colis en provenance de Chine et émanant notamment des plateformes Shein ou Temu, a indiqué Bercy vendredi.

"A eux trois, Shein, Temu et Amazon représentent un quart des ventes de mode en ligne en France", a observé le ministère de l'Economie lors d'un point presse téléphonique, en amont d'une prise de parole officielle organisée mardi à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.

L'objectif sera de "mettre la focale sur la question de la régulation des plateformes", à l'aune du conflit commercial impulsé par Donald Trump, qui "recompose les flux commerciaux" et fait craindre un "risque de déport des flux chinois vers des territoires européens, notamment la France", a exposé la même source.

Si à date, "ce n'est pas forcément un report tel quel" qui est observé, "il y a des velléités des plateformes d'avoir une communication peut-être plus agressive et plus présente vis-à-vis des consommateurs européens", selon Bercy.

Report ou pas, les flux en provenance de Chine sont en pleine expansion, alors que Donald Trump a signé début avril un décret faisant passer de 30 à 90% les droits de douane américains sur les petits colis envoyés de Chine.

La Commission européenne avait déjà indiqué précédemment qu'environ 4,6 milliards d'envois de faible valeur, à 91% en provenance de Chine, sont entrés sur le marché européen en 2024. Soit plus de 145 chaque seconde, qui y bénéficient d'une exonération de taxe douanière.

En France, 800 millions de colis d'une valeur inférieure à 150 euros ont été livrés l'an dernier sur un total de 1,5 milliard de colis, précise Bercy.

Pour faire face, le gouvernement "souhaite" sensibiliser les consommateurs, mais présentera aussi "des mesures concrètes" qui devront "répondre à ce flux de marchandises, préserver la sécurité des consommateurs", et évoquer les sujets de distorsions de concurrences vis-à-vis des acteurs locaux, sans "remettre en cause un commerce" en ligne plébiscité par de nombreux consommateurs.

Interrogé sur la possibilité de mettre fin de manière unilatérale à l'exemption de droit de douanes pour les colis de moins de 150 euros, Bercy a répondu que "des analyses sont en cours" pour savoir s'il est juridiquement possible de le faire, "sachant que ce n'est pas l'intention de départ".

C'est une "réponse, peut-être pas commune" au niveau européen, "mais du moins harmonisée" qui est recherchée, dit encore Bercy.