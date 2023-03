Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Résultats financiers 2022 et point sur les activités cliniques en cours de développement.



• Excellents résultats intermédiaires de l’étude pivot Optimise II pour l’anneau mitral KaliosTM et augmentation du nombre de centres cliniques.

• Première implantation clinique réussie de la valve cardiaque mitrale Epygon par voie transcathéter mini-invasive.

• Nomination d’une nouvelle équipe dirigeante et renforcement du Comité de Direction pour accélérer les études cliniques et préparer la commercialisation.

• De nouvelles sources de financement pour accompagner l’avancement des trois études cliniques et les prochaines étapes de développement.