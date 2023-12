Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Démarrage de l’étude pilote européenne sur le dispositif médical Artus dans le traitement de l’incontinence urinaire.



• Les centres d’investigations cliniques démarrent le screening et le recrutement de patients pour l’étude pilote dénommée Dry.

• Artus, un dispositif innovant adapté pour le traitement de l’incontinence chez la femme et l’homme.

• L’incontinence urinaire : une pathologie qui affecte 400 millions de personnes dans le monde et qui coutera 69 milliards d’euros à l’Europe en 2023.