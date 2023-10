Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2023.

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires.



Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le :



10 novembre 2023 à 9h00 au siège social d’Affluent Medical

320 avenue Archimède – Les Pléiades III Bâtiment B

13100 Aix-en-Provence



L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 octobre 2023 (Bulletin n°120). L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'ordre de jour et le texte des résolutions publiés dans l'avis de réunion de l'assemblée générale paru au BALO n°120 du 6 octobre 2023 ont été modifiés par le Conseil d'administration le 19 octobre 2023. Les actionnaires sont invités à se reporter à l'ordre du jour et au texte des résolutions publiés sur le site internet de la Société et disponibles à l'adresse suivante : https://www.affluentmedical.com/fr/Investisseurs/ - Information réglementée.