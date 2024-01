AEW finalise l’acquisition de l’activité de dette privée de Natixis IM International

(AOF) - AEW Europe annonce la finalisation de l’acquisition de l’activité de dette privée de Natixis Investment Managers International : cette équipe "conçoit et structure des solutions d’investissements dans le domaine de la dette privée d’infrastructures et d’actifs réels". Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’AEW consistant à bâtir une plateforme de dette privée internationale et multi-produits pour offrir à ses client une gamme plus large de solutions d’investissements, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.

La plateforme sera dirigée par Jonathan Stevens, responsable dette privée. Ancien de Blackrock, il a rejoint AEW en octobre dernier. Il dirigera une équipe expérimentée de 30 professionnels basés à Paris et à Hong Kong dont Denis Prouteau, directeur des investissements.