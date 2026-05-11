Aether acquiert October et lance son activité d'asset management

(Zonebourse.com) - Aether, acteur indépendant de référence dans l'exécution d'opérations financières complexes, annonce l'acquisition de la société October, fintech européenne spécialisée dans le financement. Cette opération s'inscrit dans la continuité du plan de développement engagé depuis l'entrée au capital d'Edelweiss Croissance I, géré par Capital Croissance, en juillet 2024. Après l'ouverture en 2025 de deux bureaux à Madrid et Milan, Aether annonce le lancement d'une activité dédiée à l'Asset Management : Aether Asset Management Services.

Ce nouveau pôle de compétence, Asset Management Services, s'adresse en particulier aux investisseurs ainsi qu'aux grands corporates, en réponse à une demande croissante de ces donneurs d'ordres pour des solutions flexibles, structurées et externalisées.

Pour promouvoir et déployer cette offre, l'équipe d'Aether s'appuiera sur un écosystème composé notamment de fonds de dette, de cabinets d'avocats d'affaires, et de conseils financiers avec lesquels elle entretient des relations de confiance et une forte proximité.

En outre, sur cette acquisition, Aether capitalise sur une activité structurée autour de l'agrément AMF d'October, et s'appuie sur l'expertise reconnue de ses équipes dans la structuration et la gestion de véhicules d'investissement.

Cette nouvelle ligne de services vient renforcer l'empreinte d'Aether sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec un périmètre couvrant : la structuration, le lancement et la gestion opérationnelle de fonds et de véhicules d'investissement (private equity, private debt, immobilier), la titrisation, le servicing et le recouvrement, ainsi que la gestion de portefeuilles existants.

Ce rapprochement s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Aether visant à proposer aux investisseurs une plateforme intégrée et indépendante leur permettant d'externaliser leur besoin en ressources d'exécution et de sécuriser leurs opérations.

October, une expertise reconnue dans le financement

Fondée en 2014, October s'est imposé comme le premier acteur européen du financement désintermédié des PME européennes, déployant plus d'un milliard d'euros dont la moitié hors de France.

Ce rapprochement permet à l'équipe October, animée par Patrick de Nonneville et Matthieu de Fréminville, de créer une nouvelle dynamique de développement, de valoriser son savoir-faire historique tout en l'inscrivant dans une plateforme plus large et intégrée. Les équipes continueront à opérer la gestion des portefeuilles existants sous le nom October, alors que les nouvelles activités seront développées sous la marque Aether au sein de la Business Unit Asset Management Services.

Aux côtés du management, Capital Croissance accompagne Aether dans les différentes étapes de son développement. La dynamique du groupe depuis l'entrée au capital illustre l'approche du fonds, fondée sur un partenariat étroit avec les équipes dirigeantes et sur la réalisation d'opérations structurantes.

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