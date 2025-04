Aéroports: chiffre d'affaires en hausse pour ADP au 1er trimestre 2025

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP a présenté jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 12,2% sur les trois premiers mois de 2025, notamment grâce à la croissance du trafic de voyageurs, et a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.

Au premier trimestre, l'entreprise publique dotée depuis début 2025 d'une nouvelle équipe dirigeante, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,486 milliard d'euros et toutes les branches d'activités sont en croissance.

Cette hausse tient notamment aux "activités aéronautiques", en hausse de 7,4% par rapport à la même période en 2024, à 480 millions d'euros, une branche portée par "la croissance du trafic passagers à Paris (+4,5%) et la hausse des tarifs des redevances", indique le communiqué de presse.

La branche "commerce et services" a généré un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros (+14,8%), soutenu lui aussi par la croissance du trafic international.

Entre janvier et mars, Aéroports de Paris a en effet enregistré quelque 23 millions de passagers sur ses infrastructures parisiennes, en hausse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2024, et un total de 82,1 millions de passagers (+6,7%) sur l'ensemble de ses aéroports, une vingtaine dans le monde, d'Ankara à New Delhi.

Les aéroports parisiens d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle ont dépassé en février leur niveau de fréquentation d'avant la crise sanitaire, avait rapporté en février Groupe ADP, leur gestionnaire.

Le segment "international et développement aéronautique" a lui progressé de 15,9% sur le premier trimestre, grâce notamment de la reprise du trafic dans la capitale jordanienne Amman, a encore indiqué le groupe jeudi.

Son nouveau président directeur général, Philippe Pascal, s'est félicité de la "bonne dynamique" des activités d'ADP et du "lancement de travaux structurants pour l'avenir de l'entreprise".

"Nous avons lancé le 8 avril dernier une grande concertation publique sur la vision d'aménagement pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui s'étendra jusqu'au 8 juillet" et vise à "réconcilier développement et décarbonation", a-t-il indiqué dans un communiqué, espérant une "entrée en vigueur fin 2027" du projet.

Fin mars, le PDG a présenté ce plan visant d'ici 2035 à mieux accueillir les passagers et gagner en compétitivité dans cet aéroport, le plus grand de l'Union européenne, précisant qu'il ne serait pas question de nouvelles pistes ou terminaux supplémentaires.