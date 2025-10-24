 Aller au contenu principal
Aeromexico demande à un tribunal américain de bloquer l'ordonnance de Trump imposant la fin de la coentreprise avec Delta
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aeromexico a demandé vendredi à la Cour d'appel du 11e circuit de suspendre un ordre de l'administration Trump l'obligeant à mettre fin à une coentreprise avec Delta Air Lines DAL.N d'ici le 1er janvier, qui permet aux transporteurs de coordonner les décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

Aeromexico a déclaré que le démantèlement de la coentreprise entraînerait des coûts substantiels qu'elle ne pourrait pas récupérer même si un tribunal confirmait ultérieurement l'accord. En septembre, le ministère américain des transports a ordonné la dissolution de la coentreprise , vieille de près de neuf ans, dans le cadre d'un certain nombre de mesures visant l'aviation mexicaine, en invoquant des problèmes de concurrence.

