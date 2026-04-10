Aérien et Défense : UBS passe le secteur au crible avant les résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 14:22
Airbus : livraisons sous surveillance
UBS maintient sa recommandation "achat" sur le titre de l'avionneur européen mais ajuste son objectif de cours de 215 à 210 EUR. Le broker justifie cette révision par une réduction de ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour la période 2026-2028, suite à un premier trimestre jugé "significativement plus faible qu'attendu". L'analyste a notamment abaissé son estimation de livraisons pour 2026, passant de 870 à 850 unités, en raison des difficultés persistantes liées à la résolution d'un problème de panneaux.
Le bureau d'études souligne également un "risque de baisse" pour les résultats du premier trimestre, avec un résultat opérationnel (EBIT) ajusté estimé à seulement 64 millions d'euros, très très loin du consensus de 950 millions d'euros. La note indique que cette contre-performance s'explique par une base de coûts élevée due aux investissements anticipant la montée en cadence de la production.
Le titre affiche un repli de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.
Safran : une guidance jugée prudente
L'opinion reste à "neutre" avec un objectif ramené de 340 à 335 EUR. Le broker indique ne pas attendre de catalyseur majeur à court terme, estimant que le premier trimestre ne devrait pas entraîner de révision des perspectives du groupe.
Malgré les incertitudes géopolitiques élevées, UBS ne procède qu'à de "très modestes coupes" dans ses estimations à moyen terme pour la division Propulsion, ayant déjà effectué des changements en mars dernier. Selon l'analyste, Safran ne devrait pas modifier ses perspectives pour 2026 alors que les objectifs initiaux sont déjà perçus comme "conservateurs". Le broker anticipe une solide croissance de 20% des pièces de rechange au premier trimestre, portée majoritairement par les prix et le périmètre de travail plutôt que par les heures de vol.
Le titre a gagné plus de 6% depuis le début de l'année.
Thales : un catalyseur nommé "Défense"
UBS réaffirme son conseil à "achat" et relève son objectif de cours de 380 à 390 EUR. Le groupe pourrait bénéficier d'une surprise positive sur les prises de commandes dans la division Défense & Sécurité, portées par les clients du Moyen-Orient. Le broker met en avant un potentiel de hausse significatif, avec un rendement attendu élevé combinant appréciation du titre et dividende.
UBS ajoute que la visibilité reste élevée grâce à un carnet de commandes robuste, notamment illustré par plusieurs contrats récents dans les activités défense et aérospatiales.
Rappelons aussi que la société est en première ligne pour bénéficier du potentiel budget de défense français élargi.
Le titre a enregistré une hausse de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.
Rolls-Royce : pas de surprise majeure à l'horizon
Toujours à "achat" sur Rolls-Royce, UBS réduit légèrement sa cible de cours, passant de 15,50 à 15 GBP. Le broker n'anticipe pas de catalyseur à court terme, estimant que la publication du 1er trimestre devrait surtout confirmer les objectifs annuels sans surprise majeure.
La note souligne une dynamique toujours solide dans l'après-vente moteurs, malgré un niveau d'heures de vol (EFH) attendu en léger retrait en raison des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Le bureau d'études précise enfin que la baisse de l'objectif de cours reflète principalement un effet de valorisation lié à la contraction des multiples du secteur plutôt qu'une dégradation fondamentale des perspectives.
Le titre grimpe de plus de 11% depuis le début de l'année.
BAE Systems : l'électronique de guerre séduit
UBS relève son objectif de cours de 26 à 26,50 GBP tout en restant à l''achat". L'analyste anticipe une mise à jour commerciale du premier trimestre en ligne avec les attentes en mai et souligne que le groupe devrait "réitérer ses perspectives pour 2026". Le bureau d'études se positionne d'ailleurs dans le haut de la fourchette des prévisions de croissance des ventes (7-9%) et au-delà du consensus pour le résultat opérationnel et le bénéfice par action. L'augmentation de l'objectif de cours est justifiée par une révision en hausse de 3% des estimations de commandes pour 2026, portée par les divisions "Electronic Systems" et "Air". La note indique que "l'incertitude accrue signifie une demande élevée" et signale un potentiel de croissance supplémentaire lié au contexte géopolitique au Moyen-Orient.
Le titre s'est adjugé près de 28% depuis le 1er janvier.
Leonardo : l'incertitude du leadership
L'opinion demeure à "neutre" bien que l'objectif de cours progresse de 60 à 64 EUR. Le broker justifie ce relèvement par une série de mises à jour de son modèle financier, intégrant notamment les nouveaux objectifs du Plan Industriel 2026-2030 communiqués en mars dernier. L'analyste a ainsi revu à la hausse ses estimations de bénéfice par action (BPA) pour 2030 de 9% et celles du flux de trésorerie opérationnel libre (FOCF) de 15%.
Le bureau d'études souligne néanmoins qu'une "incertitude occulte le trimestre", à savoir le possible remplacement du CEO, Roberto Cingolani, lors de la prochaine assemblée générale. Ce départ potentiel soulève des questions quant à la pérennité de la stratégie actuelle, notamment concernant le projet d'exécution Michelangelo et la politique de retour aux actionnaires.
Le titre de la société a gagné près de 14% depuis le début de l'année.
Saab : l'optimisme est de mise
UBS conserve sa recommandation "achat" et augmente son objectif de 760 à 780 SEK. L'analyste se situe 5% au-dessus du consensus pour le résultat opérationnel (EBIT) du groupe, grâce à des prévisions de ventes plus optimistes pour les divisions "Dynamics" et "Surveillance".
Le relèvement de la cible de cours découle aussi d'une mise à jour du modèle financier incluant les effets de change et l'évolution des multiples de valorisation du secteur. Le bureau d'analyses prévoit une consommation de trésorerie de 498 MSEK sur le trimestre, un niveau équivalent au précédent exercice. Par ailleurs, UBS anticipe un niveau de prises de commandes en baisse sur le trimestre, en l'absence de contrats majeurs identifiés sur la période.
Le titre est en hausse de 12% depuis le début de l'exercice.
MTU Aero Engines : pénalisé par la baisse des marges
Recommandation "neutre" confirmée par UBS, assortie d'un objectif de cours abaissé de 400 à 350 EUR. Cette révision s'explique par une baisse des prévisions de marges pour l'activité de première monte (OEM) à l'horizon 2030 et par la normalisation attendue de la situation exceptionnelle sur les moteurs GTF (immobilisations au sol et prix des moteurs de rechange). L'analyste prévoit désormais un déclin linéaire de la marge opérationnelle (EBIT) à 27% d'ici 2030, un niveau inférieur à la fourchette cible de 28-30% communiquée par le groupe. La note souligne également que les moteurs cycliques de l'après-vente devraient se normaliser au cours de la décennie, un phénomène "exacerbé par des prix du carburant élevés".
Le titre recule de 7% depuis le début de l'année.
Theon International : vers une croissance des bénéfices
UBS confirme sa note "achat" sur le titre et porte son objectif de cours de 40 à 45 EUR. Le bureau d'études justifie ce relèvement par une mise à jour de son modèle financier, incluant une hausse de 6% de son estimation de BPA pour 2030 suite aux résultats annuels et à la "récente vigueur du marché". L'analyste prévoit désormais un BPA de 1,53 EUR pour 2026, contre 1,49 EUR précédemment.
Malgré des attentes de rentabilité "saisonnièrement faible" au premier trimestre dues à un mix produit défavorable, le broker anticipe des commentaires positifs confirmant l'atteinte du haut de la fourchette des objectifs de revenus (570-600 MEUR). Le bureau d'analyses mise sur une croissance des ventes de 36% sur un an pour le trimestre, portée par les effets saisonniers habituels.
Le titre gagne plus de 20% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
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