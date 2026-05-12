AEP recule après avoir lancé une émission d'actions de 2,6 milliards de dollars

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12 mai - ** Le producteur d'électricité American Electric Power ( AEP..O ) a vu son action reculer de 3 % en séance prolongée, à 127,95 dollars, en raison d'un projet d'émission d'actions. ** L'entreprise basée à Columbus, dans l'Ohio, lance une émission d'actions de 2,6 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), assortie d'une composante de vente à terme.

** La société conclut des contrats de vente à terme de deux ans avec les teneurs de livre BofA, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

** Une fois les accords conclus, AEP prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, notamment pour des apports en capital à ses filiales de services publics, des acquisitions et/ou le remboursement de dettes.

** Avant l'offre, la société comptait environ 544,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 71,8 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). ** La semaine dernière, AEP a porté son plan d'investissement en capital sur cinq ans à 78 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), en raison de la forte hausse de la demande en centres de données.

** Son action a légèrement progressé de 0,9 % pour clôturer à 131,94 dollars mardi.

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 14 %, surperformant la hausse de près de 6 % du secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU .

** La note moyenne de 25 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 144,50 dollars est en hausse par rapport aux 137 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG.