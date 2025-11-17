AEP progresse, Jefferies relève la note de "conserver" à "acheter" et son objectif de cours

17 novembre - ** Les actions de l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O augmentent de 1,4 % à 122,93 $ avant le marché

** Le courtier Jefferies relève la note du titre de "conserver" à "acheter"

** Jefferies augmente également l'objectif de prix de 128 à 137 $, soit une hausse de 7 % par rapport à la dernière clôture de l'action lundi

** L'amélioration est due au plan d'investissement formalisé de 72 milliards de dollars d'AEP, à l'accélération de la croissance liée à la transmission, aux tarifs protecteurs pour les gros consommateurs, à la demande liée aux centres de données et à l'amélioration de la visibilité des bénéfices

** La croissance des centres de données permet d'améliorer le rendement des capitaux propres pour les grandes capitalisations clés, ce qui donne à AEP plus de levier pour accélérer la croissance de la consommation d'électricité aux États-Unis que les alternatives défensives " - Jefferies

** Dix courtiers sur 23 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 130 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, AEP a progressé de 31,5 % depuis le début de l'année