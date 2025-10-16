AEP obtient une garantie de prêt fédérale de 1,6 milliard de dollars américains pour moderniser les lignes électriques

Le prêt servira à moderniser les lignes de transport d'électricité dans cinq États

L'AEP affirme que la croissance de la demande d'énergie est à des niveaux jamais vus depuis une génération

Les mises à niveau soutiendront les centres de données, l'IA, la fabrication

(Ajoute des précisions sur le prêt AEP et l'annulation par l'administration Trump d'un autre prêt pour le réseau électrique dans les paragraphes 7 à 9) par Pooja Menon et Timothy Gardner

L'unité AEP.O d'American Electric Power a obtenu une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du ministère américain de l'Énergie pour moderniser près de 5 000 miles de lignes de transmission à travers cinq États, a déclaré la compagnie d'électricité jeudi, alors que la demande augmente dans les centres de données gourmands en énergie.

AEP Transmission modernisera les lignes électriques dans l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, l'Oklahoma et la Virginie-Occidentale, principalement pour soutenir les centres de données, l'intelligence artificielle et la fabrication.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la consommation d'électricité devrait atteindre des niveaux record en 2025 et 2026, sous l'effet d'une hausse de la demande des centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle.

CROISSANCE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE À DES NIVEAUX JAMAIS VUS DEPUIS UNE GÉNÉRATION

"AEP connaît une croissance de la demande d'énergie sans précédent depuis une génération... les fonds que nous économiserons grâce à ce programme nous permettront de réaliser des investissements supplémentaires", a déclaré Bill Fehrman, PDG d'AEP.

Les clients se sont engagés à développer leurs activités, ce qui nécessitera 24 gigawatts d'électricité supplémentaires d'ici à la fin de la décennie, a indiqué la compagnie d'électricité.

Près de 100 miles de lignes de transmission à travers l'Ohio et l'Oklahoma seront les premiers à bénéficier de la garantie de prêt.

AEP avait reçu le prêt conditionnel de l'administration de l'ancien président Joe Biden. Le prêt devrait bénéficier aux clients des États que le président Donald Trump a remportés lors des élections de l'année dernière.

Toutefois, bien que Donald Trump ait déclaré l'"urgence énergétique" dès le premier jour de son second mandat, son administration n'approuve pas tous les prêts destinés au réseau électrique.

En juillet, le ministère de l'énergie a annulé une garantie de prêt de 4,9 milliards de dollars pour le projet de transmission Grain Belt Express initié par Joe Biden, suite à l'opposition des agriculteurs. Ce projet devait permettre d'acheminer l'électricité produite par les éoliennes et les panneaux solaires du Kansas vers les villes du Midwest et de l'Est.

AEP a déclaré cette année qu'elle envisageait d'ajouter 10 milliards de dollars à son plan d'investissement quinquennal de 54 milliards de dollars pour répondre à la hausse de la demande.

L'entreprise dessert environ 5,6 millions de clients dans 11 États, et possède le plus grand réseau de transport d'électricité des États-Unis.